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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 14:56
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Samsun’da kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.

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