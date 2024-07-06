Tekirdağ’da ayçiçeği tarlaları sürücülere renkli manzara sunuyor

Ayçiçeği tarlalarının yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat fırsatı sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir doğal stüdyo. Kent yılın belirli dönemlerinde belirli renklere bürünür. Nisan'da kanola, haziranda lavanta ve bu ayda ayçiçeğinin sarısı güzel manzaralar sunuyor. Tekirdağ - Çanakkale yolu üzerindeki ayçiçekleri sürücülerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu tarlalarda güzel anılar biriktirip, fotoğraf çektirmek için duruyor. Tekirdağ'ın bu güzel tarlaları turizmede önemli bir katkı sunuyor. Tekirdağ'ın ayçiçeği tarlalarına gelenler kentin diğer turizm aktivitelerini yapıyor." dedi.