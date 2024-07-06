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Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber! Ormanda cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 11:08
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Rize’de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber! Ormanda cesedi bulundu

Rize'nin Pazar ilçesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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