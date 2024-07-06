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İstanbul E-5 Karayolu'nda dehşet anları! Genç kız koşarak istinat duvarından atladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 11:19 Güncelleme: 06.07.2024 15:20
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İstanbul E-5 Karayolu’nda dehşet anları! Genç kız koşarak istinat duvarından atladı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız istinat duvarından atladı. Olayı gören vatandaşlar çığlı çığlığa kaldı. İşte korkunç anlar…

Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti.

ÖNLEM ALINDI

Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

KOŞARAK ATLADI

İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

E-5’te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...E-5’te korkunç anlar! Çığlıklar inletti... E-5'TE KORKUNÇ ANLAR! ÇIĞLIKLAR İNLETTİ...

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