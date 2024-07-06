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Sivas'ta sağanak hasara neden oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 14:57
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Sivas’ta sağanak hasara neden oldu

Son dakika haberine Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanları su bastı. Sağanağın ardından ekipler, köyde çalışma başlattı.

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