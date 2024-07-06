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Eskişehir'de jandarma ekipleri yangınlara karşı teyakkuzda

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 15:02
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Eskişehir’de jandarma ekipleri yangınlara karşı teyakkuzda

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetleri gerçekleştirip, bilinçlendirici afişler asıyor.

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