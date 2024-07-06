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Sivasspor’dan A Milli Takım'a destek! Video sosyal medyada viral oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 00:51
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Sivasspor’dan A Milli Takım’a destek! Video sosyal medyada viral oldu

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadı gövdesine yazdığı destek mesajı ile A Milli Takım'a başarılar diledi. Kırmızı renklerde, “Bizim Çocuklar, Tarihin İzinde Zafer Yolunda, Başarılar Türkiye” yazısı stadyum gövdesinde kayarak geçti. Kırmızı beyazlı ekip bu görüntüleri, Tarkan'ın, “Bir oluruz yolunda” şarkısı eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaştı.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında yarın saat 22.00'de Hollanda karşısında tarihi bir maça çıkacak.

Mücadele öncesi Sivasspor Kulübü, Sivas 4 Eylül Stadı gövdesine yazdığı yazılarla ay-yıldızlı ekibe destek mesajı gönderdi. Kırmızı renklerde, "Bizim Çocuklar, Tarihin İzinde Zafer Yolunda, Başarılar Türkiye" yazısı stadyum gövdesinde kayarak geçti.

Kırmızı beyazlı ekip bu görüntüleri, Tarkan'ın, "Bir oluruz yolunda" şarkısı eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaştı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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