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Bolu'da sıkı trafik denetimi! Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 00:53
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Bolu’da sıkı trafik denetimi! Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

Bolu’da gece denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde sürücüler denetlenerek araçları didik didik arandı.

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