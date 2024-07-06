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Amasya'da sürüye yıldırım isabet etti! 76 küçükbaş hayvan telef oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 00:42
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Amasya’da sürüye yıldırım isabet etti! 76 küçükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü çobanı ise hastaneye kaldırıldı.

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