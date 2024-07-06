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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 10:59
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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