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Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:46
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Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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