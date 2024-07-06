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Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 17:30
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Rusya’da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya’da yakalandı

Rusya'da işlediği suçla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.

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