İstanbul’da dehşet kaza! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

2'Sİ ÇOCUK 8 YARALI VAR

Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.