İstanbul'da dehşet kaza! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Ukraynalı otobüsün sebep olduğu kazaya 5 araç daha karıştı. Yolun savaş alanına döndüğü dehşet anlarında 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyreden Ukrayna plakalı otobüs, önünde giden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılıp yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı otobüsün camlarını kırdı.
2'Sİ ÇOCUK 8 YARALI VAR
Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü Mustafa Yanaral, basın mensuplarına, kazanın başlangıcında otobüsün sağa girerek kamyona vurduğunu anlattı.
"KAMYONA VURUNCA KASASI SOL TARAFI BİÇTİ"
Yanaral, kamyonun kendi araçlarına da çarptığını anlatarak "Otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5 araç kazaya karıştı. Öndeydik, kamyon vurunca biz de öndekine vurduk." diye konuştu.
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