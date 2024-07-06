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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 17:16
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci tur maçları tamamlandı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi

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