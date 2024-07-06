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Mersin'de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Giriş: 06.07.2024 20:40
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Mersin’de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.

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