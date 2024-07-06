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Emeklilerin dikkatine! SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 21:08 Güncelleme: 06.07.2024 21:08
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Emeklilerin dikkatine! SGK’nin emekliler.gov.tr internet sitesi erişime açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan sitede, emeklilere özel yapılan indirimler ve fırsatlara erişilebilecek.

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