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İzmir'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 19:25 Güncelleme: 06.07.2024 19:47
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İzmir’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Son dönemlerde artan orman yangınları mücadele devam ederken özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerle peş peşe yangın haberleri geliyor. Bu kez İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'de orman yangını yürekleri ağza getirdi. İkinci saatlerinde Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı.

Orman yangını, ilçeye bağlı Artıcak Mahallesi'nde başladı. Saat 15.35'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45'te yapıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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