06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 06:21
ABONE OL
Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü ise 56 promil alkollü olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör