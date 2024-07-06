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Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:06
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Kocaeli’de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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