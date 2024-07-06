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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 05:59
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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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