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Konya'da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 13:07
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Konya’da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya kent merkezinde bir araçta 145 kilo skunk ve 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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