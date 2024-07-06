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Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 13:05
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Antalya’da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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