Gümüşhane’de kazanlar pestil için kaynıyor

Özer, pestil yapımını kızlarına da öğrettiğini ifade ederek, "Onlar da benimle birlikte yapıyor. Komşular gelip yardımcı oluyor." dedi.

Özer'in kızı Pınar Çelik ise küçüklüğünden beri annesine destek olduğunu dile getirerek, "Organik olduğu için kendimize ve çocuklarımıza yapıyoruz. Ara ara satış da oluyor." diye konuştu.

Pestil yapımının zorluğuna işaret eden Çelik, "3 gün sürüyor, çok meşakkatli. Tek kişinin yapacağı iş değil. Bir komşu sererken diğer komşu ona yardıma gidiyor. İmece usulü yapıyoruz." dedi.