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Çorum'da sağanak ve dolu felaketi! Çok sayıda ev ve iş yeri ular altında kaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 00:48 Güncelleme: 06.07.2024 01:22
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Çorum’da sağanak ve dolu felaketi! Çok sayıda ev ve iş yeri ular altında kaldı

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı adeta felç etti. İkindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı ve birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çorum-amasya kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı. Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından kentteki 19 ev ve iş yerlerini su bastı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından su basması, ağaç devrilmesi ve rögar tıkanıklığı konularında 62 ihbar aldıklarını bildirdi.

Yağış öncesi ekiplerin kentin kritik noktalarında nöbet tutmaya başladığını belirten Aşgın, bu sayede özellikle rögar tıkanıklarına kısa sürede müdahale ettiklerini kaydetti.

ÇORUM-AMASYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Şiddetli yağışla sel suyunun birikmesi nedeniyle Çorum-Amasya kara yolunun Figani ve Köseeyüp köyleri arasındaki bölümü su altında kaldı. Yolun ulaşıma kapanmasından dolayı her iki yönde de araç kuyrukları oluştu. Figani ve Köseeyip köylerindeki ekili arazilerin bir kısmı da yağıştan olumsuz etkilendi.

TEKRAR AÇILDI

Sağanak nedeniyle kapanan Çorum-Amasya kara yolu ulaşıma açıldı. Bölgede yol yapım çalışması yürüten iş makinelerince su ve çamurdan arındırılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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