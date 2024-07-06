Çorum’da sağanak ve dolu felaketi! Çok sayıda ev ve iş yeri ular altında kaldı

Yağış öncesi ekiplerin kentin kritik noktalarında nöbet tutmaya başladığını belirten Aşgın, bu sayede özellikle rögar tıkanıklarına kısa sürede müdahale ettiklerini kaydetti.

ÇORUM-AMASYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Şiddetli yağışla sel suyunun birikmesi nedeniyle Çorum-Amasya kara yolunun Figani ve Köseeyüp köyleri arasındaki bölümü su altında kaldı. Yolun ulaşıma kapanmasından dolayı her iki yönde de araç kuyrukları oluştu. Figani ve Köseeyip köylerindeki ekili arazilerin bir kısmı da yağıştan olumsuz etkilendi.

TEKRAR AÇILDI

Sağanak nedeniyle kapanan Çorum-Amasya kara yolu ulaşıma açıldı. Bölgede yol yapım çalışması yürüten iş makinelerince su ve çamurdan arındırılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.