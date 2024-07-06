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Hatay'da sağanak etkili oldu! Ekipler çalışma başlattı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:14
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Hatay’da sağanak etkili oldu! Ekipler çalışma başlattı

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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