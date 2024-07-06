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Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 12:30
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Karadeniz’in bazı illeri için sağanak uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısında bulundu.

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