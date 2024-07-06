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Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 11:58
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Kütahya’da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'da, valizler içinde 160 bin adet uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'dan Antalya'ya götürüldüğü öğrenilen uyuşturucu hapların, Kütahya'da bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap olduğu bildirildi.

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