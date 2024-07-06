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Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 15:24
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Karabük’te otomobilin çarptığı kadın öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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