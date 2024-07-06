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Gelin ve damat düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 18:22
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Gelin ve damat düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi

Kocaeli'de akşamki düğünleri öncesi fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazada, damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

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