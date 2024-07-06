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İstanbul'da anız yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 17:46 Güncelleme: 06.07.2024 19:12
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İstanbul’da anız yangını! Alevler kontrol altında

İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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