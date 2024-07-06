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İstanbul E-5 Karayolu'nda dehşet anları! Genç kız koşarak istinat duvarında atladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 11:20
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız istinat duvarından atladı. Olayı gören vatandaşlar çığlı çığlığa kaldı. İşte korkunç anlar…
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