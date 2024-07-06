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Giresun'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giriş: 06.07.2024 21:57
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Giresun’da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

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