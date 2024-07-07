Kocaeli’de denizde parçalanmış ceset dehşeti! Yüzü ve vücudu...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.



Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.