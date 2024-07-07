Kocaeli'de denizde parçalanmış ceset dehşeti! Yüzü ve vücudu...
Kocaeli'de arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmeden gece saatlerinde denize giren 45 yaşındaki Ferhat Y.'den bir süre sonra haber alınamadı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası su yüzeyinde yüzü ve vücudu parçalanmış halde bir ceset bulundu. Cesedin tekne pervanesi çarpması sonucu parçalandığı düşünülürken, ayağındaki izden dolayı Ferhat Y.'ye ait olabileceği bildirildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.
Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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