Yazlıkçıların sahil bencilliği! Yasaya uymuyorlar | Sinan Çetin, Şahan Gökbakar...
Balıkesir'in Erdek ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. 7 komşu, evlerinin önündeki plajı temizlemek amacıyla kepçe kiraladılar. Ancak bu işlem sırasında koruma altındaki deniz çayırlarını sökerek doğal yaşamı tehlikeye attıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Sinan Çetin ve Şahan Gökbakar da buna benzer bir olayla gündeme gelmişti. Bu konu tartışmalara yol açmıştı. İşte haberin ayrıntıları...
SABAH köşe yazarı Mevlüt Tezel'in haberine göre; Deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri ise ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizde temizlik yaptırdıklarını söylemişler.
Bak sen şunlara! Ayakları kuma değsin diye güzelim deniz çayırlarını toplatmışlar. Yapılan keyfi, bilinçli bir çevre katliamıdır.
Deniz çayırlarını denizin ormanı gibi düşünebilirsiniz. Kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, üreme ve saklanma alanı oluşturur. Deniz çayırları denizi filtre eden pinalara evsahipliği yapar. Böylece denizde oksijen üretimi artıyor.
Kıyı şeritlerinde konutu olan bazı vatandaşlarda yaşadıkları bölgenin sahibi gibi hissetme duygusu var.
Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yazlığının önüne iskele yaptırmış, Sinan Çetin ise Büyükada'daki evinin önüne 'Kimse geçmesin' diye duvar ördürmüştü.
Tatil yörelerinde de kumsala şezlong koyarak ya da patika yollara engel koyarak denizi vatandaşa kapatanlar var.
Bazı yazlıkçılar sırf evleri var diye kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Umarım güzelim deniz çayırlarını söktürenlere sağlam bir ceza verilir de ibret olur!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun
- KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....