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Yazlıkçıların sahil bencilliği! Yasaya uymuyorlar | Sinan Çetin, Şahan Gökbakar...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 08:58 Güncelleme: 05.07.2024 09:37
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Yazlıkçıların sahil bencilliği! Yasaya uymuyorlar | Sinan Çetin, Şahan Gökbakar...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. 7 komşu, evlerinin önündeki plajı temizlemek amacıyla kepçe kiraladılar. Ancak bu işlem sırasında koruma altındaki deniz çayırlarını sökerek doğal yaşamı tehlikeye attıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Sinan Çetin ve Şahan Gökbakar da buna benzer bir olayla gündeme gelmişti. Bu konu tartışmalara yol açmıştı. İşte haberin ayrıntıları...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran yedi ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri için soruşturma başlatıldı.

SABAH köşe yazarı Mevlüt Tezel'in haberine göre; Deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri ise ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizde temizlik yaptırdıklarını söylemişler.

Bak sen şunlara! Ayakları kuma değsin diye güzelim deniz çayırlarını toplatmışlar. Yapılan keyfi, bilinçli bir çevre katliamıdır.

Deniz çayırlarını denizin ormanı gibi düşünebilirsiniz. Kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, üreme ve saklanma alanı oluşturur. Deniz çayırları denizi filtre eden pinalara evsahipliği yapar. Böylece denizde oksijen üretimi artıyor.

Kıyı şeritlerinde konutu olan bazı vatandaşlarda yaşadıkları bölgenin sahibi gibi hissetme duygusu var.

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yazlığının önüne iskele yaptırmış, Sinan Çetin ise Büyükada'daki evinin önüne 'Kimse geçmesin' diye duvar ördürmüştü.

Tatil yörelerinde de kumsala şezlong koyarak ya da patika yollara engel koyarak denizi vatandaşa kapatanlar var.

Bazı yazlıkçılar sırf evleri var diye kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Umarım güzelim deniz çayırlarını söktürenlere sağlam bir ceza verilir de ibret olur!

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