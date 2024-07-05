Yazlıkçıların sahil bencilliği! Yasaya uymuyorlar | Sinan Çetin, Şahan Gökbakar...

Tatil yörelerinde de kumsala şezlong koyarak ya da patika yollara engel koyarak denizi vatandaşa kapatanlar var.

Bazı yazlıkçılar sırf evleri var diye kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Umarım güzelim deniz çayırlarını söktürenlere sağlam bir ceza verilir de ibret olur!