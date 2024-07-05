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58 yıldır dokuduğu halılarla 5 çocuk büyütüp örnek oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 09:22
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58 yıldır dokuduğu halılarla 5 çocuk büyütüp örnek oldu

Kayseri'de Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ersan (71), 13 yaşında başladığı halı dokumacılığı ile evlendikten sonra aile ekonomisine katkı sağlayarak 5 çocuğunu büyütüp, evlendirdi. Ersan, "Bu bir sanat. Sanatımız yerde kalmasın. Biz kadınlar olarak kardeşlerimizi, çocuklarımızı ve kızlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelip halımızı dokusunlar. Biz mesleğimizin yerde kalmamasını istiyoruz" dedi.

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