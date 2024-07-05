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15 Temmuz gazisi: FETÖ’ye karşı her zaman dirençli olacağız

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 08:38
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15 Temmuz gazisi: FETÖ’ye karşı her zaman dirençli olacağız

FETÖ'cü alçakların kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimini öğrenir öğrenmez Üsküdar Acıbadem'deki evinden eşiyle birlikte sokağa çıkan gazi Suzan Sertbaş o karanlık gecede ve sonraki süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile amca çocukları olan Suzan Hanım, eşinin kuzeni Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ı şehit eden FETÖ'cünün kendisini de vurduğunu FETÖ mahkemesi sürecinde öğrendiğini ifade etti. Vurulduktan sonra aylarca uyuyamayan, kâbuslar gören Suzan Hanım, psikolojik destek aldıktan sonra düzelebildiğini belirterek, "Hiç kimse Türkiye'yi yıkamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bağımsızlığımıza gölge düşürmek isteyenlere karşı her zaman dirençli olacağız" dedi

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