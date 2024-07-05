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Uyuşturucuya geçit yok! Zonguldak'taki operasyonda 2 tutuklama

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 20:23 Güncelleme: 05.07.2024 20:27
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Uyuşturucuya geçit yok! Zonguldak’taki operasyonda 2 tutuklama

Uyuşturucu satıcılarına da kullananlara da geçit verilmiyor. Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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