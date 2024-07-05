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Çorum'da korkutucu kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 21:08
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Çorum’da korkutucu kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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