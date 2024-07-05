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Eyüpsultan'da yangın paniği! 4 katlı iş yerinin çatısı alevlere teslim

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 18:52 Güncelleme: 05.07.2024 19:25
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Eyüpsultan’da yangın paniği! 4 katlı iş yerinin çatısı alevlere teslim

Eyüpsultan'da panik dolu anlar yaşandı. Alibeyköy Merkez'de bulunan 4 katlı iş yerinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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