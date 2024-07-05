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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:36
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

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