05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Acar'ın ailesine başsağlığı diledi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:18
ABONE OL
Başkan Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Acar’ın ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör