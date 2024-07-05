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Avcılar'da kayan TIR D-100 Karayolu'nu kapattı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 15:34
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Avcılar’da kayan TIR D-100 Karayolu’nu kapattı

Avcılar'da D-100 Karayolun'da TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak iki bariyer arasına sıkıştı. Yolu tamamen kapatan TIR, bulunduğu yerden kurtarılırken kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik oluştu.

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