05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Seyahatsever projesi başvuruları başladı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 10:52 Güncelleme: 05.07.2024 12:10
ABONE OL
Seyahatsever projesi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör