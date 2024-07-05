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İstanbul'da yağmur birden bastırdı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Giriş: 05.07.2024 13:29 Güncelleme: 05.07.2024 13:30
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İstanbul’da yağmur birden bastırdı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğüün art arda uyarıları sonrası İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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