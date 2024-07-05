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Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:44
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Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Çankırı'da Özkan Uçar (23) motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği H.S. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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