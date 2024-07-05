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Kartal'da yağış sonrası yollar göle döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:03
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Kartal’da yağış sonrası yollar göle döndü

Kartal'da sağanak yağış sonrası bazı sokak göle döndü. Park halindeki arabaların sular içinde kaldığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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