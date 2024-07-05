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Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:00
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Konya’da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Konya'da mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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