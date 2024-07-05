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178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 15:58
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178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun'da ormanlık arazide ve saksıda toplam 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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