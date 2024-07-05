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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı! 283 erkek ve 40 kadın...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 01:27
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı! 283 erkek ve 40 kadın...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

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