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Husumetlilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırdı: 3 yaralı 5 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.07.2024 01:25
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Husumetlilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırdı: 3 yaralı 5 gözaltı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin tartışması kavgaya dönünce ortalık savaş alanı gibi oldu. Polisin tarafları ayırmak için biber gazı kullandığı taşlı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralanırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi Kazıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan kuzenler arasında başlayan tartışma, taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kısa sürede tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri akraba olan taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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